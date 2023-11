Atp Finals Torino 2023 | Djokovic inizia la sua rincorsa verso il 7° “Master” | Rune fa il suo debutto

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Novakalle ATPè di casa. Sono sei i trionfi nel torneo che chiude il calendario del circuito maggiore maschile, di cui uno alo scorso anno in finale ai danni di Casper Ruud. Proprio dodici mesi fa lo spettatore medio del tennis scopriva Holger, autore di una formidabile stagione indoor europea culminata con il successo nel 1000 di Parigi-Bercy in finale su….Novak. Nel capoluogo piemontese il giovane danese riuscì ad arrivarci, ma solo da riserva, per poi rientrare a casa con un cospicuo assegno ma senza mai mettere piede in campo. CALENDARIO COMPLETO ATPPROGRAMMAZIONE SU RAI 2 Questa voltaè pronto a diventare protagonista, debuttando contro il numero uno del ranking mondiale e presentandosi con un suo ex allenatore ...