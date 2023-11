ATP Finals | Sinner rilancia | “So che devo alzare il livello per la prossima partita | mi sento pronto”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Jannikalle ATPdi Torino. Un doppio 6-4 per poter avere la meglio su Stefanos Tsitsipas, che non è mai riuscito ad entrare ine a contrastare le bordate dell’azzurro, sia da fondocampo che al servizio. L’azzurro ha espresso le sue sensazioni in merito durante la conferenza stampa. “Ho preparato tatticamente bene ladi oggi – si espone così il numero 4 al mondo – anche se è una cosa preparare le cose a tavolino e un’altra farle in campo, ma oggi ci sono riuscito. Vediamo con chi giocherò dopodomani, imposterò l’allenamento di domani in base all’avversario. Tsitsipas è un avversario diverso da Djokovic e Rune per tipologia di gioco; cercherò di prepararmi nel migliore dei modi“. Viene poi pungolato sulla possibilità di giocare con Djokovic, ma ...