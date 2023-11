Atp Finals | Sinner gigante con Tsitsipas vince all’esordio | “Mi godo il momento”

(Di domenica 12 novembre 2023) Torino – Jannikbatte Stefanosper 6-4, 6-4 nel match che oggi 12 novembre apre le Atp2023 a Torino. Nella prima sfida del Gruppo Verde l’azzurro 22enne, numero 4 del seeding, supera il greco, numero 6 del tabellone, con una prestazione connte., che non concede nemmeno una palla break e offre una prestazione eccellente al servizio, spezza l’equilibrio nel quinto game del primo set e si aggiudica la prima frazione in 39?. L’Azzurro mette la freccia con il break nel primo game del secondo set e non si guarda più indietro. (Adnkronos) Le parole di Jannika margine della gara (Raisport-Atp) “Ho fatto un’ottima stagione e l’obiettivo era giocare a Torino. Il pubblico e il supporto tutto pazzesco. Grazie mille, anche al mio ...

Torino, ...

FINALE Atp Finals a Torino: Sinner-Tsitsipas 6-4, 6-4. Debutto vincente per Jannik La Gazzetta dello Sport

È subito Sinner-show: Tsitsipas ko in due set Sky Sport

All'altoatesino basta un break per set per iniziare con il piede giusto la sua avventura al Pala Alpitour di Torino ...TORINO (ITALPRESS) – Buona la prima per Jannik Sinner nelle Atp Finals, in programma sul duro indoor del Pala Alpitour di Torino. Il tennista azzurro, numero 4 del mondo, ha sconfitto il greco ...