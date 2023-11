Atp Finals | è subito grande Sinner a Torino | Tsitsipas battuto nettamente all’esordio

Leggi su ilfattoquotidiano

Jannikparte con le marce alte alle Atpdie regola in due set (6-4, 6-4) il greco Stepanos, che alla vigilia aveva avuto qualche problema fisico. L'azzurro, numero 4 al mondo, inizia quindi sul velluto il torneo finale della stagione tra gli otto migliori tennisti del 2023. L'altoatesino non concede nulla e scava il primo solco nel quinto game dell'incontro quando guadagna il break che lo porta a vincere il primo set. Non c'è storia anche nel secondo set:è perennemente in controllo, fa il breake poi comanda sempre le operazioni tenendo saldo il servizio che lo porta dritto al doppio 6-4.