Atp Finals | diretta Sinner-Tsitsipas | orario e dove vedere il match

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Iniziano oggi le Atpa Torino e tocca subito a Jannikscendere in campo contro il greco Stefanos. L’altoatesino giocherà il suod’esordio alle 14.30, salvo ritardi del doppio tra Dodig-Krajicek e Gonzalez-Molteni previsto come primo incontro dell’edizione sotto la Mole che si preannuncia molto combattuta, con l’azzurro che prova a rompere le uova nel paniere al favorito Nole Djokovic. Sarà il piatto forte della giornata per i tifosi l’incontro del numero 4 al mondo, anche se gli appassionati attendono anche iltra Djokovic e Holger Rune, che chiuderà la prima domenica di incontri attorno alle 21. Nel pomeriggio è previsto anche un altrodi doppio (Gonzalez-Roger contro Vasselin-Granollers-Zeballos). Lunedì scenderanno in campo i quattro ...