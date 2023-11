Atp Finals | debutto vincente per Sinner | batte Tsitsipas in due set

Inizia con un gratuito di rovescio ma finisce con un ace il cammino di Jannik Sinner alle Nitto2023. L'altoatesino, numero 4, sfodera il meglio del suo tennis al Pala Alpitour e batte 64 64 Stefanos Tsitsipas, numero 6. Inizia così al meglio il percorso nel Gruppo Verde. Diventa così ...

La felicità della semplicità: così si potrebbe definire lo stato d'animo di Jannik Sinner. L'altoatesino ha reso semplice anche un esordio per nulla facile con Stefanos Tsitsipas: 6-4 6-4 e il greco è ...All'altoatesino basta un break per set per iniziare con il piede giusto la sua avventura al Pala Alpitour di Torino ...