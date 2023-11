ATP Finals 2023 | Sinner ha battuto Tsitsipas in scioltezza | è pronto per Djokovic

(Di domenica 12 novembre 2023) L’impressione destata da Jannikquest’oggi, nell’esordio alle ATPcontro Stefanos, è di livello importante. Il 6-4 6-4 con cui si sono inaugurati i giochi al Pala Alpitour di Torino, infatti, è di quelli che lascia parecchio in termini di analisi legate allo stato di forma dell’uno e dell’altro. Se è vero che quella dinon è stata proprio la giornata migliore, e lo si è visto (del resto erano noti i suoi problemi), per quanto riguardala concentrazione è stata totale. Il tutto unito a un’enorme e continua precisione, figlia di una preparazione davvero arrivata al punto giusto nell’impianto torinese. E l’impressione è che quella vista oggi sia una versione di Jannik con ancora altri margini. Un fatto, del resto, naturale per due motivi. Il primo è che, almeno ...

TORINO - Esordio vincente per Jannik Sinner, che nel match d'apertura delle Nittobatte Stefano Tsitsipas, numero 6 al mondo con il punteggio di 6 - 4, 6 - 4. Rivivi la diretta della sfida.

C'è, e ci sarà per tutta la durata delle ATP Finals, uno spettatore particolare al Pala Alpitour di Torino. Si tratta di Adriano Panatta, che è in loco per il commento tecnico Rai dell'evento cui lui ...