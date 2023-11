ATP Finals 2023 | parte il girone verde | Sinner e Tsitsipas in apertura | greco in dubbio In serata la rivincita Djokovic-Rune

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Si comincia. A Torino si entra negli otto giorni più entusiasmanti della stagione tennistica, partono le ATPal PalaAlpiTour. Gli otto giocatori più forti delsi sfidano per un posto nell’olimpo, in un torneo che alcuni casi ha consacrato definitivamente la carriera di alcuni, per altri è stato invece il picco massimo della loro vita sportiva. Otto giorni di fuoco, e si comincia già da oggi. Saranno Jannike Stefanosa dare il via alla competizione singola, in un incrocio che già si rivela cruciale nel gruppovista la presenza di Novak. L’azzurro arriva con il vento in poppa a Torino grazie ad un ottobre straordinario, con i tornei di Pechino e Vienna vinti sfatando il tabù Daniil Medvedev. Ora torna ad affrontare il...