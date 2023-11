ATP Finals 2023 | cosa succede se Tsitsipas si ritira | il sostituto e cosa cambia per la classifica del girone

(Di domenica 12 novembre 2023) Stefanosha perso contro Jannik Sinner nel suo match d’esordio alle ATP, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il greco ha ceduto in due set al cospetto all’italiano, sostenuto dal pubblico che ha gremito gli spalti del PalaAlpitour di Torino. L’altoatesino si è imposto con un doppio 6-4 e si è portato al comando provvisorio delladel “gruppo verde”, in cui figurano anche il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune. L’ellenico resta invece al palo e sarà praticamente costretto a fare risultato nell’incontro in programma martedì 14 novembre (contro il perdente di Djokovic-Rune) se vorrà continuare a sperare di qualificarsi alle semifinali. Stefanosè stato soppiantato dal nostro portacolori dal punto di vista tecnico e agonistico, ma va ...

Al Pala Alpitour di Torino Jannik Sinner vince la prima gara delledominando contro l'avversario, il greco Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6 - 4 6 - 4. In un palazzetto gremito, l'altoatesino ha confermato lo splendido periodo di forma e ...

È subito Sinner-show: Tsitsipas ko in due set Sky Sport

Atp Finals: Sinner, debutto da dominatore. Spazza via Tsitsipas in due set La Gazzetta dello Sport

Torino - Esordio vincente per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino: l'altoatesino numero 4 del ranking si e' imposto in due set sul greco Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-4, in un'ora e 25 minuti di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...