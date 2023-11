Atalanta | sul campo dell’Udinese in emergenza tra adattamenti e nuove idee

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 novembre 2023) Bergamo. Difesa a tre o a quattro? Questo è il dilemma. L’sfida l’Udinese nel pomeriggio di domenica (12 novembre, calcio d’inizio ore 15) affrontando la prima, vera situazione didella stagione. Palomino ai box da settimane, Toloi squalificato, Scalvini alle prese con un mal di schiena che non gli sta dando pace. A disposizione abili e arruolabili ci sono solo Djimsiti, Kolasinac e il classe 2003 Bonfanti, che non ha ancora disputato un minuto, pur lavorando stabilmente con i grandi dall’estate. Gasperini medita: la soluzione più probabile è quella di spostare De Roon in difesa, ma non è l’unica. Togliere l’olandese da centropotrebbe presupporre l’inserimento di Pasalic sulla trequarti con Koopmeiners a scalare in mediana insieme all’intoccabile Ederson. Un puzzle che farebbe andare i pezzi a posto abbastanza ...