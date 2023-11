Assunzioni di autisti e operai con contratto a tempo pieno e indeterminato

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 12 novembre 2023) Siete alla ricerca di un’occupazione come autista oppureo? Non avete più voglia di continuare ad attendere l’occasione della vostra vita? Se fino ad oggi avete cercato ma non trovato potrebbe essere necessario un cambiamento nella modalità di ricerca. Dove assumono? (Informazioneoggi.it)Quando si è in cerca di un’occupazione ci sono una serie di condizioni che limitano notevolmente la ricerca. Il desiderio è di un lavoro vicino alla propria residenza, con una paga congrua al lavoro svolto, orari decenti e un ambiente di lavoro sano. Requisiti comprensibili e sotto alcuni aspetti da pretendere (vedi quello della retribuzione) ma è possibile che se per tantonon si riesce a trovare l’occupazione perfetta sia arrivato il momento di scendere a dei compromessi. Formarsi in un altro campo oppure ...