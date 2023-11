Asllani | infortunio prima di Inter-Frosinone! Le condizioni

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) Kristjansalta-Frosinone. Il centrocampista si è infortunato a poche ore dalla partita e non sarà a disposizione di Inzaghi– Kristjannon scenderà in campo alle 20:45 in-Frosinone. Il centrocampista si è infortunato a poche ore dal match. Il motivo del forfait è un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati