Ascolti tv ieri | Ballando cresce contro TSQV Boom Verissimo | top e flop

(Di domenica 12 novembre 2023) Glitv disabato 11 novembre 2023 hanno fatto registrare per la quarta puntata dicon le Stelle su Rai1 (QUI classifica ed eliminato) un netto di 3.188.000 spettatori, 23.2% di share. Su Canale 5 la semifinale di Tu Si Que Vales è stata vista da 3.904.000 spettatori per uno share del 27.9%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Sonic – Il Film 676.000, 4.1% Rai2 SWAT 771.000, 4.2% e 716.000, 4.3% Rai3 Macondo 341.000, 2.2% Rete 4 film Miami Supercops – I Poliziotti dell'8a Strada 461.000, 2.7% La7 In Altre Parole 980.000, 5.5% Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 324.000, 1.9% NOVE Accordi & Disaccordi 413.000, 2.4%.tvaccess prime time e preserale Canale 5 Striscia la Notizia 3.469.000, ...

...l'ATP per anni si è preoccupata di un ricambio generazionale potenzialmente fatale per gli... Nella giornata di, esattamente come accaduto venerdì, ha alzato bandiera bianca ad un quarto d'...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri (10 novembre): Rai 1 straccia Canale 5. Conti, fuoriclasse, Nuzzi, sul ilmessaggero.it

Gli ascolti tv del 10 novembre, i dati auditel di ieri: Tale e Quale Show, Quarto Grado ed Elodie Show 2023 Corriere della Sera

Sfida tra titani tra Ballando con le stelle e Tu si que vales: chi ha vinto secondo i dati Auditel Nella serata di sabato 11 novembre 2023 è andata in ...Il sabato sera ha una sola regina ed è Maria de Filippi. Anche questa settimana gli ascolti del sabato sono tutti per Tu si que vales. Il programma di Canale 5 non teme rivali e batte di nuovo Balland ...