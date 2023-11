Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 11 novembre 2023

(Di domenica 12 novembre 2023)tv: idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Ballando con le stelle ha portato a casa 3188 spettatori (23,20% di share); su Canale5 il talent show Tu si que vales ha divertito 3904 spettatori (share 27,98%). Su Italia1 il film Sonic 2 ha ottenuto 676 spettatori (4,12%); su Rai2 gli episodi della serie tv S.W.A.T. hanno avuto 771 spettatori (4,24%) il primo e 716 (4,30%) il secondo; su Rai3 il programma Macondo ha intrattenuto 341 spettatori (2,20%); su Rete4 il film Miami SuperCops ha ottenuto 344 spettatori (2,02%); su La7 il programma In altre parolene ...

Sfida tra titani tra Ballando con le stelle e Tu si que vales: chi ha vinto secondo i dati Auditel Nella serata di sabato 11 novembre 2023 è andata in ...Il sabato sera ha una sola regina ed è Maria de Filippi. Anche questa settimana gli ascolti del sabato sono tutti per Tu si que vales. Il programma di Canale 5 non teme rivali e batte di nuovo Balland ...