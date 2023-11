Arisa ha un nuovo fidanzato? La rivelazione a Ballando con le stelle | cosa ha detto la cantante

Leggi su blog.libero

(Di domenica 12 novembre 2023) «, come va la ricerca del marito?». Selvaggia Lucarelli a “con le” sfrutta l’occasione prova a infilarsi nella vita privata della, tornata da Milly Carlucci nel ruolo di ballerina per una notte. Recentemente, con un annuncio su Instagram corredato da foto sexy,aveva lanciato l’appello per cercare marito. Come è andata a finire? Eccoha risposto laha unè tornata acon leper un cameo. Ha ballato e ha ottenuto 50 punti dai cinque giudici, estasiati dalla performance della. «Sei pronta per un musical», le dice Alberto Matano. Selvaggia Lucarelli ...