Argentario | scalatore 24enne precipita da scogliera a Capo d’Uomo E’ gravissimo

(Di domenica 12 novembre 2023) Un giovanedi 24 anni èto nel vuoto, per circa 100 metri, durante un'arrampicata ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Siena, I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico toscano sono intervenuti per soccorrere il ragazzo L'articolo proviene da Firenze Post.

Monte Argentario: 22enne scalatore precipita nel vuoto. Recuperato ... Centritalia News

Giovane scalatore precipita all'Argentario gonews

Un giovane scalatore di 24 anni è precipitato nel vuoto, per circa 100 metri, durante un'arrampicata ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Siena, I tecnici del Soccorso Alpino ...Firenze: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento, ma nella giornata di domani, domenica 12 novembre, una nuova perturbazione in transito sul centro-nord Italia determinerà su parte della ...