Anticipazioni La Promessa 13 novembre | il piano di Cruz fallisce

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 12 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nellade Ladel 13non riesce nel suo intento di liberarsi di Lorenzo Continuano le vicende de La, che nella puntata del 13regala un grande momento per i tanti amanti della serie spagnola, infatti, la cattivanon riesce nel suo intento di far scontrare Curro con Lorenzo. Dove eravamo rimasti Nella puntata precedente,decide di raccontare a Curro di come il padre maltrattasse la madre al punto da ridurla in una ...