Anno d’oro per le banche | Osnato | “L’imposta sugli extraprofitti legittimata da utili record”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 novembre 2023) Si avviano a superare quota 40 miliardi di euro glitotali che leitaliane realizzernel 2023: “I brillanti risultati raggiunti nei primi tre trimestri dell’, confrontati con quelli dei 12 mesi precedenti, consentono di stimare, in proiezione, che i profitti del settore bancario del nostro Paese si attester, complessivamente, attorno a 43 miliardi e 431 milioni”. E’ quanto stima il sindacato bancario Fabi in un’analisi diramata in questi giorni. Fabi: “per i profitti delleitaliane” Si tratta, si legge, di un risultato che sarebbe superiore di ben 17,2 miliardi (+70%) rispetto ai 25,4 miliardi didel 2022. E quasi il triplo se confrontati con il quinquennio precedente: nel 2021 gli ...