Anita Olivieri | perché è sparita dalla casa del GF

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 novembre 2023) Ieri per almeno un’ora e mezzodiretta su Mediaset Extra. In realtà la gieffina non era proprio nelladel Grande Fratello e l’hanno detto chiaramente gli altri inquilini. Il giallo è iniziato nel tardo pomeriggio di sabato quandoha fatto perdere le sue tracce ed èdai radar del GF. Sembra incredibile, ma anche nel loft di Cinecittà possono sparire delle persone. L’agitazione nei coinquilini è stata immediatamente palpabile come si è potuto evincere nella diretta tv di Mediaset Extra, in particolare a notare un dettaglio che ha fatto pensare ad un ritiro dal gioco è stato Massimiliano Varrese che parlando con Ciro Petrone si è fatto sfuggire alcuni dettagli: “Non è nemmeno in confessionale ...