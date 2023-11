Andreoletti in ansia per Berra | “Gli altri sono recuperati | per giocare serve pedalare”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiAncora un derby per il Benevento. La formazione giallorossa tornerà in campo domani sera (20:45), quando al “Ciro Vigorito” tornerà il Giugliano. La formazione di Valerio Bertotto, infatti, ha eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia, ottenendo ai rigori il passaggio del turno. Domani, invece, in palio ci saranno i tre punti e la Strega è intenzionata ad allungare la striscia positiva. A presentare la sfida ci ha pensato Matteo, il tecnico bergamasco è intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Condizione – La situazione da valutare è quella di. In settimana lo abbiamo gestito, oggi sapremo se potrà essere a disposizione. Pinato e Ciciretti. Pinato avverte a tratti dolori ma si è allenato tutta la settimana, Ciciretti è recuperato speriamo ci siano le ...