Andreazzoli sulla vittoria dell’Empoli al Maradona

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 12 novembre 2023) Di seguito le dichiarazioni dell’allenatoreAurelio, al fischio finale di Napoli-Empoli: Un nuovo successo contro il Napoli come due anni fa… “Mi interessa poco ladi oggi, anche se mi fa piacere. Conviene essere sintonizzati su ciò che bisogna fare e su cosa bisogna migliorare. È un bel passo in avanti per raggiungere l’obiettivo salvezza, ma non abbiamo centrato nulla”. Sull’analisi della gara: “Ho messo tutto quello che un allenatore deve mettere in questa gara. Affrontare il Napoli in questo stadio bellissimo con la stessa mentalità: questo ha fatto la differenza ed ha consentito alla squadra di offrire il suo potenziale. Se non si svolge questo procedimento, non si può battere una squadra simile. Abbiamo pagato immediatamente con il Frosinone, ma dobbiamo sempre cercare di stare sul pezzo, ...