Amici di Maria De Filippi | una storica ballerina del talent è morta dopo una lunga malattia

Leggi su isaechia

(Di domenica 12 novembre 2023) UnadidiDeè venuta a mancare all’età di 40 anniaver lottato a lungo con una brutta. Si tratta di Daniela Romano, protagonista della primissima edizione del, in onda con il titolo di Saranno Famosi, che vide il trionfo di Dennis Fantina. A darne il doloroso annuncio, l’amica – anche lei concorrente diin passato – Mirna, che su Facebook ha scritto: Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore… ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore…noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi. La Vita a volte è davvero crudele per noi essere umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo Daniela. Ti pensiamo ...