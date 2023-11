Amici | dalla classifica finale ai premi | i momenti salenti dell’ottava puntata

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 12 novembre 2023), ecco cos’è accaduto nel corsodel talent show andata in onda su Canale 5, questo pomeriggio è andata in onda su Canale 5 l’ottavadel talent show di Maria De Filippi. Tra una performance e l’altra, sono arrivati in studio diversi ospiti, a partire dagli interpreti del musical “Mare fuori” tra cui l’attrice Maria Esposito, il vincitore della scorsa edizione di, il ballerino Mattia Zenzola, ex allieva del talent, Giulia Molino e il cantautore Andrea Sannino. E poi ancora, Irama e Rkomi hanno presentato il nuovo singolo e ricordato le date del tour. Leggi anche –> Angelica e Mirko come Rosalinda e Zenga? Lo strano paragone nato sui social Ecco cosa è emerso dall’ottava… La nuovasi apre ...