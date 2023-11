Amici | Alex Wyse | l’esclusione da Sanremo Giovani e la sua Reazione

(Di domenica 12 novembre 2023), conosciuto per la sua partecipazione al popolare programma televisivo, ha recentemente affrontato una delusione. Non è stato selezionato dalla Commissione Musicale del Festival diper far parte degli 8 finalisti di. Questa notizia ha sorpreso molti, dato il talento e la popolarità di. Tuttavia, nonostante la delusione,ha dimostrato grande sportività e resilienza., la delusione diTra i 41 esclusi, c’era anche. La notizia della sua esclusione ha sicuramente deluso i suoi numerosi fan. Nonostante la delusione,sembra averla presa con sportività. Su Instagram ha scritto: ...

Wyse sarebbe quindi passato alla prima selezione, ma non è poi riuscito ad entrare tra gli 8 finalisti. Il cantante exha commentato l'accaduto e, nonostante la delusione, pare abbia preso ...

Sanremo giovani, Alex di Amici eliminato: la reazione choc leggo.it

Alex Wyse escluso da Sanremo Giovani: la sua reazione Biccy

Alex Wyse, ex partecipante ad Amici non è presente nell'elenco, il cantante aveva passato la prima selezione, ma non è entrato tra i finalisti. L'ex alievo di Amici ha commentato l'accaduto sui social ...Tifosi del Bologna oggi in trasferta a Firenze per la gara di campionato contro la Fiorentina, hanno fatto una sosta a Campi Bisenzio per consegnare viveri, ...