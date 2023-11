Amici 23 | Matthew ultimo in classifica | la reazione di Mew | Non azzardarti a lasciarmi sola VIDEO

23,finisce ultimo in classifica, la reazione di Mew Quando la conduttrice del talent targato Mediaset ha mostrato la classifica definitiva della gara di canto di questa domenica, ...

"Amici 2023": Matthew finisce in sfida, tra i giudici Tommaso Paradiso e Rossella Brescia TGCOM

Matthew finisce in sfida ad Amici 23, Mew in lacrime: Se mi lasci qui ... Fanpage.it

Mew, preoccupata per la sfida a cui dovrà sottoporsi il fidanzato Matthew ad Amici 23, si è rivolta a lui invogliandolo a lavorare duro per ...Ad Amici 2023, cos'è successo oggi 12 novembre Ecco la classifica di ballo e di canto e tutti gli ospiti presenti in studio.