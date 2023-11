AMICI 23 | MARIA DE FILIPPI TRA LE SFIDE E I PROTAGONISTI DEL MUSICAL MARE FUORI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 12 novembre 2023) Oggi 12 novembre alle ore 14.00 su Canale5, l’appuntamento in tv è con i talenti di ““. conduceDe. A giudicare la gara di canto il cantautore multiplatino Tommaso Paradiso, dal 16 novembre live nei palazzetti di: Roma-sold out, Napoli, Bari-sold out, Padova-sold out, Milano, Catania e Torino con il tour “Tommy 2023“. A giudicare la gara di ballo, la ballerina e conduttrice radio e tv Rossella Brescia. Superospiti in studio, la cantautrice e polistrumentalista italo-francese Giordana Angi, che giudica la gara si scrittura e interpretazione e presenta in anteprima italiana Con questa luce, brano estratto dell’ep Giordana (uscito venerdì 10 novembre). Sul palco du grandi artisti multiplatino Irama & Rkomi che cantano Hollywood songolo estratto dall’album “No stress” in procinto di partire con l’omonimo tour il 18 ...