Amazon Black Friday 2023 | le strategie per approfittare al meglio delle offerte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023) Con l’arrivo imminente dell’, è cruciale essere strategici per sfruttare al massimo ledisponibili. Ecco alcuni consigli utili per ottimizzare il tuo shopping durante questo periodo di sconti.: monitorare attentamente leLe promozioni iniziano una settimana prima del, il 17 novembre, estendendosi fino al 27 novembre. Inizia a monitorare legià all’inizio della “Settimana del” per valutare i prezzi scontati e avere più opzioni tra cui scegliere. Il 24 novembre, il Venerdì del, spesso ...