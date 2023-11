Amanda Lear | il perché del rifiuto ai Maneskin

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 12 novembre 2023)ha recentemente vuotato il sacco, rivelando il clamoroso “no” rifilato aiprima che esplodesse il fenomeno. La musa di Salvador Dalì è stata ospite della trasmissione Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda su Rai Tre, svelando l’inedito retroscena. Nota per la sua personalità esplosiva e per la sua tagliente ironia,non ha mai avuto peli sulla lingua. Da sempre fonte di aneddoti a metà tra mito e leggenda, l’attrice, cantante e modella non si è risparmiata neanche in questa occasione. Di recente ha avuto difatti modo di riconfermarsi nel corso di un’intervista, rilasciata nello studio di Splendida Cornice, condotto da Geppi Cucciari su Rai Tre.svela un aneddoto sui– Velvetgossip.itLa ...