Amalfi | resta ancora chiusa la statale per un masso pericolante

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAd, in Costieratana, sonoin corso i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso sottostante via Annunziatella dal quale, ieri pomeriggio, si è distaccato un grossochebloccato dalla rete di protezione in ferro. Un imprevisto che ha reso necessaria la chiusura della163tana in quel tratto. Tecnici e operai ieri hanno lavorato fino a notte inoltrata, anche grazie al supporto di una torre faro. Oggi i lavori sono ripresi ma la pioggia potrebbe rallentare la prosecuzione dell’intervento. Al momento la strada èe non è possibile stabilire se si riuscirà a riaprirla per la serata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.