Alla timida Giorgia faccio qualche domanda | sicura che il suo cerchio magico le sia utile?

(Di domenica 12 novembre 2023) di Enzo Marzo In quest’annoha dimostrato davvero di essere una persona molto intelligente e furba. Nessuno può avere dubbi su queste sue qualità. È anche una urlatrice mica male, e come attrice, in politica, non è seconda a nessuno. Così giustamente va “fiera”, molto fiera, di tutto quello che fa e le accade attorno. Su questo non ci piove. Dopotutto ne sono sicuri anche Violante e Cassese, visto che non perdono occasione per gratificarla con fiori e lodi. Sallusti e Feltri stando dilapidando tutta la loro riserva di saliva. Però rimangono alcune domande purtroppo senza risposta. A dir la verità, un’altra sua qualità è la timidezza, che la costringe ad evitare i giornalisti, ma anch’essi ci mettono il loro e si lasciano scappare le poche occasioni che capitano. E invece ci potrebbero aiutare a capire meglio lo spessore dell’intelligenza della premier. Per ...