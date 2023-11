Alex Marquez "Sono contento per il week-end in Malesia"

(Di domenica 12 novembre 2023) Per lo spagnolo Enea Bastianini era irraggiungibile SEPANG () - "Ho provato ad inseguire Bastianini ma non ce l'ho fatta. Fisicamente ho dato tutto, non riesco neanche a parlare.moltoper il-end fatto, la mia moto era perfetta, devo fare i complimenti ad Enea per la vittor

Torna a vincere dopo oltre un anno Enea Bastianini . Il pilota della Ducati ha fatto suo il Gp di Sepang, in Malesia, precedendo. Al terzo posto Francesco Pecco Bagnaia che precede la Pramac di Jorge Martin allungando in classifica generale portandosi così a +14 sullo spagnolo per la corsa al titolo. Bastianini ...

MotoGP: Bastianini torna tigre in Malesia. Podio Bagnaia, Martin scivola a -14 La Gazzetta dello Sport

MotoGp di Malesia, la gara: Bastianini vince su Alex Marquez e Bagnaia, quarto Martin Corriere della Sera

Lo spagnolo ha centrato il successo nella Sprint ed è salito sul podio anche nella gara lunga della domenica: sarà un avversario in più per il fratello l'anno prossimo ...Per lo spagnolo Enea Bastianini era irraggiungibile SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) - 'Ho provato ad inseguire Bastianini ma non ce l'ho ...