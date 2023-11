Alessandra Mastronardi | addio alla sua dolce metà a pochi mesi dal matrimonio | tristissima notizia

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 novembre 2023) L’attriceal centro del gossip per via della sua vita sentimentale: ecco le ultime novità sulle sue relazioni.è sicuramente una delle attrici più amate e apprezzare del panorama cinematografico e televisivo italiano.è arrivata al successo molto giovane: dopo una breve apparizione in Un medico in famiglia, infatti, quando era ancora una ragazza laè diventata una dei protagonisti de I Cesaroni, la celebre fiction in cui interpretava il personaggio di Eva Cudicini. Eva e la sua storia d’amore con Marco Cesaroni, il fratellastro figlio di Giulio, è rimasta nel cuore di tutti i telespettatori che hanno per anni con grande affetto e passione le vicende della grande famigliargata ...