Ajax | primo gol dell'ex Roma Tahirovic

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilgol'exBenjamievita all'l'ennesima sconfitta in campionato, i Lancieri hanno pareggiato 2-2 in...

Commenta perIl Manchester United è in crisi. Dopo la terza sconfitta , in quattro partite di Champions ... però, attualmente la panchina dell'allenatore olandese exnon è a rischio .

Ajax - Brighton (0-2) Europa League 2023 la Repubblica

Ajax-Brighton dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8 Canale tv ... Goal Italia

La Roma ha perso in Cechia, l'Atalanta ha vinto in casa, il Tolosa ha battuto a sorpresa il Liverpool così come il Brighton ha avuto la meglio sull'Ajax.Il Brighton di De Zerbi vince anche ad Amsterdam (2-0) e si porta in testa al Gruppo B della UEFA Europa League aspettando il Marsiglia di Gattuso.