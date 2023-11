Agricoltura ‘verde’ | via libera agli aiuti di Stato | ecco per chi

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – Viadella Commissione europeadiper la realizzazione di impianti agrovoltaici. 1,7 miliardi di euro che rientrano nella strategia italiana per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la quota di energie rinnovabili. Il regime di sostegno che durerà fino al 31 dicembre 2024 riguarda la costruzione e la gestione in Italia di nuovi impianti. Per accedere, i progetti, selezionati mediante procedura di gara, dovranno diventare operativi prima del 30 giugno 2026. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.