After | l’età consigliata per vedere il film

Leggi su cultweb

(Di domenica 12 novembre 2023)perè dai 14 anni in su. Iltratto dalla fan fiction di Anna Todd non è adatto a un pubblico di bambini, bensì è indirzzato più che altro alla fascia adolescenziale. Pur non essendoci scene esplicite di nudo, il sesso e la perdità della verginità sono argomenti centrali nel. Inoltre, vi è qualche sequenza di feste tra adolescenti in cui questi consumano alcool e mantengono un linguaggio scurrile. Questodi genere romantico-drammatico americano del 2019 diretto da Jenny Gage, che ne ha co-scritto la sceneggiatura con Susan McMartin, Tamara Chestna e Tom Betterton, è basato sull’omonimo romanzo del 2014 di Anna Todd. È il primo capitolo della serie cinematografica. Ilè ...