AEW | Super Four-Way per i Tag-Team Titles a Full Gear | in grosso pericolo il regno di Big Bill & Ricky Starks!

(Di domenica 12 novembre 2023) La AEW ha annunciato un importante-Way Tag-Match con in palio i propri Tag-detenuti da BigStarks. La Faccion Ingobernable, gli FTR e la House of Black cercheranno di strappare gli allori ai campioni in un incontro che si annuncia sicuramente spettacolare e molto caotico. Il match si aggiunge ad una card sempre più densa come spesso accade per i PPV AEW, che è stata decisamente cambiata ieri notte anche nelle contese che erano già state annunciate. TBS Title in palio e Strickland vs Page promette fuoco e fiamme E’ stato inoltre confermato che, mentre i suoi partner della House of Black proveranno a diventare campioni di coppia, Julia Hart avrà un ulteriore chance per il TBS Championship detenuto da Kris Statlander. L’incontro non sarà però ...

AEW: Dream Match a Full Gear! Young Bucks vs Omega & Jericho ed un altro incontro aggiunti alla card Zona Wrestling

Metalik si è rifiutato di mandare over Komander nella puntata del 27 ... The Shield Of Wrestling

With WWE and AEW engaged in a full-on arms race for top-tier free agent talent, this premier indie star reveals their desired landing spot.Pro Wrestling Guerrilla, based in Los Angeles, California, hasn't put on a show since the Mystery Vortex event in August. Super Dragon provided an update.