AEW | Ricky Starks e Big Bill dovranno difendere le cinture a Full Gear

(Di domenica 12 novembre 2023) Nell’ultimo episodio di AEW Collision è stata ampliata la card dicon diversi annunci, molti dei quali di rilievo. Tra essi, spicca la conferma di un Fatal 4-Way match con in palio il titolo Mondiale di coppia AEW. Dopo aver perso i titoli, Dash Harwood e Cash Wheeler hanno ripetutamente chiesto un rematch. A loro si sono uniti La Facción Ingobernable e House of Black, che hanno mostrato interesse nei confronti dei titoli in un segmento di backstage. Big, gli attuali campioni, hanno cercato di ignorarli, assicurando di non volerli vedere né parlare con loro. Tuttavia, durante un’intervista nel backstage, sono stati informati che Tony Khan aveva aggiunto un nuovo match alla card di, in cui entrambi difenderanno i ...

AEW: Super Four-Way per i Tag-Team Titles a Full Gear, in grosso pericolo il regno di Big Bill & Ricky... Zona Wrestling

AEW Rampage Risultati Live 10-11-2023 The Shield Of Wrestling

La AEW ha annunciato un importante Four-Way Tag-Team Match con in palio i propri Tag-Team Titles detenuti da Big Bill e Ricky Starks. La Faccion Ingobernable, gli FTR e la House of Black cercheranno d ...The current AEW World Tag Team Champion, Ricky Starks, expressed his disgust over his and his tag team partner Big Bill's four-way title match announcement for the upcoming Full Gear Pay-Per-View. ...