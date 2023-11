AEW | Hangman Page affronterà Swerve Strickland in un Texas Death Match a AEW Full Gear 2023

(Di domenica 12 novembre 2023) Durante l’ultimo episodio di AEW Collision, l’ex Campione del Mondo AEW ha tenuto una segmento nel backstage, ricordando il momento in cuisi è introdotto nella sua casa. Un atto che non gli perdonerà per aver coinvolto la sua famiglia. In una promo molto personale,ha inviato un messaggio forte e chiaro al suo avversario a, promettendo di fargliela pagare nel PPV in un. “È davvero una disgrazia quando ci pensi,. Per le cose che avresti potuto fare. A WrestleDream mi avevi sconfitto. Avresti potuto prendere il mio posto. Avresti potuto sfidare il campione del Mondo, ma ciò che hai deciso di fare al suo posto è il più grande errore che tu abbia mai commesso nella tua triste, patetica e senza senso vita“, ...

AEW Collision Report 11-11-2023 The Shield Of Wrestling

Swerve Strickland batte Penta El Zero Miedo a Dynamite The Shield Of Wrestling

The singles match between Hangman Page and Swerve Strickland at AEW Full Gear 2023 will now be a Texas Deathmatch.Multiple new matches were announced tonight for AEW Full Gear next Saturday night. Throughout tonight’s episode of AEW Collision, the card for next week’s AEW Full Gear pay-per-view started to come ...