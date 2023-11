(Di domenica 12 novembre 2023) Cinque militari americani sono rimasti uccisi nello schianto del loronelorientale durante un’esercitazione. Lo ha annunciato il Comando europeo degli Stati Uniti (EUCOM), senza specificare il tipo dio da dove volasse. Gli Stati Uniti hanno schierato un gruppo d’attacco di portaerei nell’area come parte degli sforzi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi...

Aereo militare Usa si schianta nel Mediterraneo, 5 morti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Aereo militare Usa precipita nel Mediterraneo orientale, 5 morti: incidente durante un'esercitazione ilmessaggero.it

