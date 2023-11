Aereo militare americano si schianta nel Mar Mediterraneo | 5 morti

(Di domenica 12 novembre 2023) Leggi Anche Basi strategiche ed 'effetto Israele', il ruolo della Russia in Medio Oriente L'incidentenel Marè accaduto venerdì sera 'durante una missione di rifornimento in volo ...

... il ruolo della Russia in Medio Oriente L'incidentenel Mar Mediterraneo è accaduto venerdì sera 'durante una missione di rifornimento in volo di routine come parte dell'addestramento'.

Aereo militare Usa si schianta nel Mediterraneo, 5 morti Agenzia ANSA

Aereo militare Usa si schianta nel Mediterraneo: morti 5 militari Il Fatto Quotidiano

Schianto di un aereo militare americano nelle acque del Mar Mediterraneo orientale. Cinque soldati americani a bordo del velivolo impegnato ...Cinque militari americani sono rimasti uccisi nello schianto del loro aereo nel Mediterraneo orientale durante un’esercitazione. Lo ha annunciato il Comando europeo degli Stati Uniti, senza specificar ...