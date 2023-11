Addio a Charles Jordan | il combattente della Fortitudo | ogni partita una battaglia

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 12 novembre 2023) La cronacascomparsa di un grande del basket,, si intreccia con la nostalgia di un’era diversa del basket, quella precedente all’introduzione del tiro da tre punti, un’epoca in cui le doti fisiche e il talento puro avevano un peso differente sul parquet., il giocatore con le gambe da ostacolista e lo stile inconfondibile degli anni ’70, è deceduto a 69 anni. Divenuto una leggenda per i suoi exploit con la magliaBologna, ha lasciato il segno con prestazioni memorabili come i 51 punti contro Pesaro e i 48 contro il Bancoroma. Arrivato a Bologna nel 1979, ha vestito la magliaper tre stagioni, mantenendo medie impressionanti di punti ae diventando un eroe per la ...