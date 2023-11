Acli Caserta | con il Decreto flussi possibili 136mila assunzioni

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 12 novembre 2023). Ilin vigore – secondo quanto ricorda l’di– consente di assumere 136.000 lavoratori per l’anno 2023 tra stagionali, subordinati e autonomi. “Per ogni utile informazione e per attivare le formalità necessarie per legli Uffici dellee del Patronato– riferisce una nota – sono disponibili ad assicurare le informazioni necessarie e a provvedere alla precompilazione delle domande entro il prossimo 26 novembre 2023“. Per il click day saranno rispettate le seguenti scadenze: 2 dicembre 2023, ore 9,00 per lavoro subordinato non stagionale per i lavoratori dei paesi che hanno firmato accordi di cooperazione con l’Italia. 4 dicembre 2023, ore 9,00 per lavoro subordinato non stagionale, assistenza ...