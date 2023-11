Achille Lauro | “Vengo dalla periferia violenta e da una famiglia complessa”

Leggi su tpi

(Di domenica 12 novembre 2023), nome d’arte diDe Marinis, ha presentato il suo nuovo singolo “Stupidi ragazzi”. “Il pezzo fa una riflessione su esperienze autobiografiche – ha raccontato al Corriere della Sera -. È una ballad intima che ha una visione dell’amore cinica e personale. Ciò non vuol dire che io non creda nell’amore e non lo idealizzi, ma è difficile, ci vuole molto impegno”.ha voglia di un amore maturo: “Io credo nell’amore maturo. L’amore non è l’attrazione iniziale che può capitare tutti i giorni, ma sono due persone che vogliono costruire qualcosa. Stare insieme non è semplice: si cresce, si cambia e non è detto che se stai 10 anni con una persona rimanga la stessa che hai conosciuto”. Oraè felice, si sente libero, e professionalmente ...