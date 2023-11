Accademia | niente da fare con Castellaneta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il momento no per l’Volley. Ieri pomeriggio al PalaParente di Benevento, la squadra giallorossa è stata superata dalla Greenergy(TA) con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-17, 25-12) nella sesta giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. E’ durata poco più di un set la gara delle beneventane, protagoniste di una buona prima frazione nonostante la partenza ad handicap (0-5). Le padrone di casa, superato l’appannamento iniziale, sono riuscite punto dopo punto a recuperare quasi tutto lo svantaggio, frenate in qualche circostanza da un pizzico di sfortuna e da qualche clamorosa difesa diche ha tenuto vivo più di un pallone che sembrava già perso. Sotto di un set, l’è tornata in campo mostrando nelle prime fasi della seconda frazione buona ...