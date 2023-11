(Di domenica 12 novembre 2023) Sei anni di violenzesu una. E’ stata la vittima,’ex, a denunciarlo. Undi Sulmona, ex bancario, è finito incon l’accusa diaggravati e continuati su. L'uomo dovrà scontare una pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.

È stato trasferito in carcere il 19enne di Avellino condannato in primo grado a sette anni di reclusione per violenza, minacce enei confronti di coetanei commessi tra il 2021 e il 2022. All'epoca dei fatti il giovane era minorenne. La sezione penale minori della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il suo ...

Abusi sessuali sulla figlia minore dell'ex compagna, 62enne in carcere Sky Tg24

Avellino, violenza e abusi sessuali su coetanei: 19enne in carcere Ottopagine

La Torres torna alla vittoria, con l'Ancona è stata dura ma Ruocco nel finale segna il gol-vittoria: rossoblù sempre in vetta della serie C.Sei anni di violenze sessuali su una minore. E’ stata la vittima, figlia dell’ex compagna, a denunciarlo. Un 62enne di Sulmona, ex bancario, è finito in carcere con l’accusa di abusi sessuali ...