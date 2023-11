“450 milioni” | rivelazione super sul Napoli | riguarda il Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 novembre 2023) Valutazioneper il restyling dello Stadio Diego Armandoe dell’Arechi, è possibile farlo? Lo studio ne analizza la fattibilità Sono anni che girano voci di un possibile ammodernamento dello Stadio Diego Armando. L’ultima volta che sono stati effettuati grandi lavori di ristrutturazione all’impianto di Fuorigrotta è stata nel 2019, in occasione delle Universiadi. I lavori hannoto principalmente la pista di atletica, dipinta di azzurro e gli spalti, che da lì in poi hanno i colori e la conformazione che conosciamo oggi. Varie volte il Comune diha fatto sapere di voler mettere, prima o poi, mano anche alla struttura esterna dello stadio e al resto delle aree fatiscenti o in disuso. Una ristrutturazione completa potrebbe essere un’opportunità importante non solo per ...