20 anni dalla strage di Nassiriya | Carfagna | “Abbiamo il dovere di ricordare sempre”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 12 novembre 2023) ROMA – “Ventifa ladiildii 19 italiani, tra militari e civili, che persero la vita per portare la pace in nome dell’Italia, al servizio della comunità internazionale. A loro, a tutti i nostri caduti nelle missioni di pace, a quanti rischiano la vita per portare sicurezza e stabilità nelle aree di crisi più difficili, va tutta la nostra riconoscenza”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente di Azione Mara(foto), ex ministra per il sud, a proposito del ventennale di. L'articolo L'Opinionista.