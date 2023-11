16enne muore nel sonno Aveva la febbre da giorni

Leggi su thesocialpost

Una tragedia ha colpito la comunità di Pirri poco prima dell'alba. Un ragazzo di sedici anni, che era daa casa con la, è tragicamente morto nel. Nonostante l'intervento immediato della famiglia, il cui padre è un medico, e la chiamata ai soccorsi intorno alle 6:30, non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118, purtroppo, non è riuscito a rianimare il giovane. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, e ora si attendono gli esami autoptici ordinati dalla Asl per comprendere le cause del decesso che ha lasciato sgomenti i familiari e l'intera comunità. La perdita di una vita così giovane è una ferita profonda per tutti coloro che conoscevano il ragazzo e partecipano al lutto della famiglia.