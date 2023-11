11 Novembre 2023 – Il Washington Post conferma che dietro alla distruzione del gasdottoNord Stream ci sia l’Ucraina

(Di domenica 12 novembre 2023) Un ufficiale delle forze armate del, il 48enne colonnello Roman Chervinsky, avrebbe coordinato l’attacco dello scorso anno al gasdotto Nord, che riforniva la Germania di gas russo. Lo rivela oggi il quotidiano statunitense “” citando fonti ucraine ed europee a conoscenza dei dettagli dell’operazione segreta. Kazatomprom, la società nazionale kazakha attiva nel settore dell’estrazione e distribuzione dell’uranio, ha stipulato un contratto di fornitura con l’azienda cinese China National Uranium Company Limited. Il presidente francese Emmanuel Macron “ha commesso un grave errore, un errore fattuale e morale” nel criticare Israele. Lo ha affermato in conferenza stampa il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, rispondendo a una domanda su quanto detto da Macron nei giorni scorsi. Il ...

Meteo Italia, che tempo farà nei prossimi giorni Le previsioni di metà novembre 2023 METEO.IT

Sono 26.789 i casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana dal 2 all'8 novembre, in calo del 2,4% rispetto ai 27.442 della precedente rilevazione. I morti sono 163, in aumento del 10,1% ...Fino al 26 novembre 2023, la Casa del Mantegna e il vicino Palazzo del Plenipotenziario a Mantova ospitano La Briglia di Dio, un’esposizione di circa 80 opere, tra dipinti, disegni e sculture, molti ...