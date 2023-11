? LIVE! Udinese-Atalanta 1-1 | Ederson agguanta il pari nel recupero

(Di domenica 12 novembre 2023)1-1 Marcatori: 44? Walace, 90+2?(3-5-2): Silvestri; Ferreira (76? Kristensen), Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic (82? Thauvin), Walace, Payero (71? Lovric), Zemura (83? Kamara); Pereyra; Success (82? Lucca). A disp. Okoye, Padelli, Masina, Camara, Quina, Zarraga, Aké, Tikvic, Vivaldo, Pafundi. All. Cioffi(3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer (51? Holm) (83? Zappacosta), Koopmeiners,, Bakker (65? Zortea); Muriel (46? Scamacca), Pasalic (46? Lookman), Miranchuk. A disp. Musso, Rossi, Bonfanti, Adopo. All. Gasperini Arbitro: Aureliano Ammoniti: Hateboer (37?), Ferreira (41?), Koopmeiners (57?), Bijol (77?), De Roon (89?) per gioco falloso Espulsi: – Note: al 31? Success calcia un rigore sul palo. 1185 tifosi ospiti ...

In Friuli, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

Udinese in vantaggio sul finire del primo tempo, con un tiro dalla distanza di Walace deviato da Djimsiti, subito dopo una gran traversa di Samardzic. Alla mezz'ora, la clamorosa chance con il rigore ...